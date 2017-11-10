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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 3869 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 31224 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 62821 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 81971 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87382 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67858 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100996 просмотра

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В Украине выросли бюджеты развития территориальных общин

В Украине выросли бюджеты развития территориальных общин

Киев  •  УНН

 • 10887 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За последние 3 года в Украине в 6-9 раз выросли бюджеты развития территориальных общин. Об этом сказал Проезидент Украины Петр Порошенко на всеукраинском форуме представителей местных общин, передает корреспондент УНН.

"Первые результаты: за три года местные бюджеты выросли в 2.5, 3, 3.5 раза - беспрецедентный рост, не знала история. В 6, 7, 8, 9 раз выросли бюджеты развития территориальных общин ", - отметил Президент.

По его словам, такая тенденция наблюдается за счет того, что часть налогов, которые раньше шли в государственный бюджет, были переведены на местные бюджеты.

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