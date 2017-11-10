В Украине выросли бюджеты развития территориальных общин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За последние 3 года в Украине в 6-9 раз выросли бюджеты развития территориальных общин. Об этом сказал Проезидент Украины Петр Порошенко на всеукраинском форуме представителей местных общин, передает корреспондент УНН.
"Первые результаты: за три года местные бюджеты выросли в 2.5, 3, 3.5 раза - беспрецедентный рост, не знала история. В 6, 7, 8, 9 раз выросли бюджеты развития территориальных общин ", - отметил Президент.
По его словам, такая тенденция наблюдается за счет того, что часть налогов, которые раньше шли в государственный бюджет, были переведены на местные бюджеты.