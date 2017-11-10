В Украине выросли бюджеты развития территориальных общин

"Первые результаты: за три года местные бюджеты выросли в 2.5, 3, 3.5 раза - беспрецедентный рост, не знала история. В 6, 7, 8, 9 раз выросли бюджеты развития территориальных общин ", - отметил Президент.

По его словам, такая тенденция наблюдается за счет того, что часть налогов, которые раньше шли в государственный бюджет, были переведены на местные бюджеты.