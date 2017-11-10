В Україні зросли бюджети розвитку територіальних громад

“Перші результати: за три роки місцеві бюджети зросли в 2.5, 3, 3.5 рази — безпрецедентне зростання, яке не знала історія. В 6, 7, 8, 9 разів зросли бюджети розвитку територіальних громад”, — зазначив Президент.

За його словами, така тенденція спостерігається за рахунок того, що частину податків, які раніши йшли до державного бюджету, було переведено на місцеві бюджети.