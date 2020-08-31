В Украине выросло количество переселенцев

"По состоянию на 31 августа 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 454 275 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 августа 2020 года, было учтено 1 450 798 переселенцев.

Напомним, как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство выделит 5,5 млн грн на жилье для переселенцев.