В Україні зросла кількість переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Станом на 31 серпня в Україні обліковано 1 454 275 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму, інформує УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
"Станом на 31 серпня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 454 275 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, станом на 3 серпня 2020 року, було взято на облік 1 450 798 переселенців.
Нагадаємо, як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд виділить 5,5 млн грн на житло для переселенців.