Уряд виділить 5,5 млн грн на житло для переселенців – Шмигаль

"Додам декілька слів про виділення коштів на житло для переселенців. Це 5,5 млн грн для придбання 18 квартир та одного будинку. 55 переселенців в Донецькій та Запорізькій області отримають власне житло. Це можуть бути невеликі цифри в масштабах країни, але нам важливо говорити про такі речі. Сьогодні такі кошти будуть виділені", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні обліковано 1 450 798 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.