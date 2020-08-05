Уряд виділить 5,5 млн грн на житло для переселенців – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністр України виділить 5,5 млн грн для придбання житла для 55 переселенців. Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Додам декілька слів про виділення коштів на житло для переселенців. Це 5,5 млн грн для придбання 18 квартир та одного будинку. 55 переселенців в Донецькій та Запорізькій області отримають власне житло. Це можуть бути невеликі цифри в масштабах країни, але нам важливо говорити про такі речі. Сьогодні такі кошти будуть виділені", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, в Україні обліковано 1 450 798 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.