В Україні обліковано близько 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні обліковано 1 450 798 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Станом на 3 серпня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 450 798 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України направив на місцеві бюджети понад 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни на Донбасі та родинам Героїв Небесної Сотні.