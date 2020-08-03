В Україні обліковано близько 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб

“Станом на 3 серпня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 450 798 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України направив на місцеві бюджети понад 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни на Донбасі та родинам Героїв Небесної Сотні.