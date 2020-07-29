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Уряд направив понад 611 млн грн на компенсацію за житло ветеранам війни на Донбасі

Уряд направив понад 611 млн грн на компенсацію за житло ветеранам війни на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Кабінет міністрів України направив на місцеві бюджети понад 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни на Донбасі та родинам Героїв Небесної Сотні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"До 24 областей та міста Києва спрямовані кошти у загальному обсязі 305 145,3 тис. гривень. Це дозволить виплатити компенсацію за житло 262 особам з інвалідністю І-ІІ групи та членам сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Також до 24 областей та м. Києва спрямовані 248 445,0 тис. гривень на забезпечення житлом 219 внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до місцевих бюджетів 5 областей спрямовані кошти у загальному обсязі 7 626,4 тис. гривень на виплату компенсації за житло родинам Героїв Небесної Сотні та особам, які отримали поранення, каліцтва, контузії під час Революції Гідності.

Повідомляється, що передбачено розпорядженням і виплати грошової компенсації на забезпечення житлом учасників бойових дій на території інших держав та членів їх сімей, які мають інвалідністю І-ІІ групи.

"До 17 областей та міста Києва спрямовані 50 000,0 тис. гривень для виплати грошової компенсації 46 учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх родин", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд виділить 13 млн грн для підтримки сімей військових, які серйозно постраждали або загинули під час участі в АТО.

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