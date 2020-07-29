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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103428 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112869 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117761 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117111 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142492 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104481 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102864 просмотра

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Правительство направило более 611 млн грн на компенсацию за жилье ветеранам войны на Донбассе

Правительство направило более 611 млн грн на компенсацию за жилье ветеранам войны на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 14272 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет министров Украины направил на местные бюджеты более 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны на Донбассе и семьям Героев Небесной Сотни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"В 24 области и город Киев направлены средства в общем объеме 305 145,3 тыс. гривен. Это позволит выплатить компенсацию за жилье 262 лицам с инвалидностью I-II группы и членам семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также в 24 области и г. Киев направлены 248 445,0 тыс. гривен на обеспечение жильем 219 внутренне перемещенных лиц с инвалидностью III группы вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в местные бюджеты 5 областей направлены средства в общем объеме 7 626,4 тыс. гривен на выплату компенсации за жилье семьям Героев Небесной Сотни и лицам, получившим ранения, увечья, контузии во время Революции Достоинства.

Сообщается, что предусмотрено распоряжением и выплаты денежной компенсации на обеспечение жильем участников боевых действий на территории других государств и членов их семей, имеющих инвалидности I-II группы.

"В 17 областей и город Киев направлены 50 000,0 тыс. гривен для выплаты денежной компенсации 46 участникам боевых действий на территории других государств и членам их семей", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство выделит 13 млн грн для поддержки семей военных, которые серьезно пострадали или погибли во время участия в АТО.

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