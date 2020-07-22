Уряд виділить 13 млн грн членам сімей військових, які постраждали або загинули в АТО - Шмигаль

"Особливо важливо для нас показати послідовність, зокрема, у підтримці ветеранів війни на Донбасі, а також родин тих військових, які віддали своє життя за країну. Кабмін затвердить чергове виділення коштів у розмірі 13 млн грн членам сімей загиблих і серйозно постраждалих під час участі в АТО", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося в УНН раніше, сьогодні, 22 липня, на засіданні Кабінету міністрів урядовці планують розглянути проект розпорядження про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок участі в операції.