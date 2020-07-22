Кабмін сьогодні планує розглянути виділення коштів родинам загиблих в АТО

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19 березня, 18:42 • 96754 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 136385 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115401 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129795 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів урядовці планують розглянути проект розпорядження про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок участі в операції. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний уряду.

Також планують розглянути виділення коштів із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Окрім того, урядовці сьогодні розглянуть проект закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".

Також сьогодні урядовці розглянуть проект постанови про внесення змін до порядку електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту, а також проект закону про внесення змін до кодексу України щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки.

Урядовці також планують розглянути проект постанови щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також розглянуть порядок формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Також уряд розгляне проект розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження" та проект розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 року на території Луганської області.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду два законопроекти щодо запобігання поширенню COVID-19.

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