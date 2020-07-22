Кабмін сьогодні планує розглянути виділення коштів родинам загиблих в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів урядовці планують розглянути проект розпорядження про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок участі в операції. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний уряду.
Також планують розглянути виділення коштів із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Окрім того, урядовці сьогодні розглянуть проект закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".
Також сьогодні урядовці розглянуть проект постанови про внесення змін до порядку електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту, а також проект закону про внесення змін до кодексу України щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки.
Урядовці також планують розглянути проект постанови щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також розглянуть порядок формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Також уряд розгляне проект розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження" та проект розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 року на території Луганської області.
Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду два законопроекти щодо запобігання поширенню COVID-19.