Кабмин сегодня планирует рассмотреть выделение средств семьям погибших в АТО

КИЕВ. 22 июля. УНН. Сегодня на заседании Кабинета министров правительство планирует рассмотреть проект распоряжения о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие участия в операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.