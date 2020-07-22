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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103484 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112943 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117835 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117152 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142569 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104497 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102864 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105135 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство выделит 13 млн грн членам семей военных, пострадавших или погибших в АТО - Шмыгаль

Правительство выделит 13 млн грн членам семей военных, пострадавших или погибших в АТО - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 12024 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Правительство выделит 13 млн грн для поддержки семей военных, которые серьезно пострадали или погибли во время участия в АТО. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Особенно важно для нас показать последовательность, в частности, в поддержке ветеранов войны на Донбассе, а также семей тех военных, которые отдали свою жизнь за страну. Кабмин утвердит очередное выделение средств в размере 13 млн грн семьям погибших и серьезно пострадавших во время участия в АТО", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось в УНН ранее, сегодня, 22 июля, на заседании Кабинета министров правительства планируют рассмотреть проект распоряжения о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие участия в операции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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