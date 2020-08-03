В Украине учтено около 1,5 млн внутренне перемещенных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине учтено 1 450 798 внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"По состоянию на 3 августа 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 450 798 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров Украины направил на местные бюджеты более 611 200 000 гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны в Донбассе и семьям Героев Небесной Сотни.