В Украине увеличилось количество безработных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В феврале количество зарегистрированных безработных выросло почти на три тысячи по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
В январе в Украине было зарагистрировано 364,3 тыс. безработных, а в феврале этот показатель составил 367 тысяч. Что касается количества свободных рабочих мест, то по состоянию на январь в стране было 67,8 вакансий. В феврале же - 84,5 тыс.
Также сообщается, что в январе на одну вакансию претендовали в среднем 5 человек, в феврале нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составила 4 человека.
Как сообщал УНН, больше половины трудовых мигрантов из Украины едут на заработки в Польшу.
Напомним, зарплата в 2018 году росла вдвое быстрее потребительских цен.