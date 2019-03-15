В Україні зросла кількість безробітних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У лютому кількість зареєстрованих безробітних зросла майже на три тисячі порівняно з попереднім місяцем, повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Протягом січня в Україні було зареєстровано 364,3 тис. безробітних, а у лютому цей показник склав 367 тисяч. Щодо кількості вільних робочих місць, то станом на січень в країні було 67,8 вакансій. В лютому ж – 84,5 тис.
Також повідомляється, що в січні на одну вакансію претендували в середньому 5 людей, у лютому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію склало 4 особи.
Як повідомляв УНН, більше половини трудових мігрантів з України їдуть на заробітки у Польщу.
Нагадаємо, зарплата у 2018 році зростала вдвічі швидше за споживчі ціни.