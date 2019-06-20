В Украине изношены более 90% пригородных поездов

"Сейчас пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда - на 87,5%", - указали в УЗ.

Старейший дизель-поезд, как сообщается, построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960 году.

"Несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, проходит текущий и внеплановый ремонт, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не "латания дыр", - отметили в компании.

"Укрзализныця" попросила выделить из бюджета в этом году 7,1 млрд грн. За полученные средства компания хочет приобрести более 15 новых 10-вагонных электричек.

Напомним, в Волынской области горел пригородный поезд.