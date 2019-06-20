В Україні зношені понад 90% приміських поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Критична зношеність понад 90% приміських поїздів обертається їх загорянням у дорозі та потребує для оновлення державного фінансування. Про це заявив директор з розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев, передає УНН з посиланням на прес-службу товариства.
"Наразі приміський залізничний парк вже на піку зношеності: дизель-поїзди – на 97,2%, електропоїзди – на 87,5%", - вказали в УЗ.
Найстаріший дизель-поїзд, як зазначається, збудований у 1967 році, а електропоїзд – у 1960 році.
"Попри те, що приміський рухомий склад проходить підготовку до рейсів у депо, піддається поточним і позаплановим ремонтам, від збоїв у роботі вузлів та загоряння обладнання це не страхує, оскільки стан парку вимагає глобального оновлення, а не "латання дірок", - зазначили у компанії.
"Укрзалізниця" попросила виділити з бюджету в цьому році 7,1 млрд грн. За отримані кошти компанія хоче придбати понад 15 нових 10-вагонних електричок.
Нагадаємо, у Волинській області горів приміський поїзд.