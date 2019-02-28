В Украине исчезают медицинские профессии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В последние годы в медицинской отрасли исчез ряд профессий, в частности, врач-терапевт и сестра медицинская по лечебной физкультуре. Об этом сообщили УНН в Центральном аппарате Государственной службы занятости в ответ на информационный запрос.
"В последнее время изъято много профессиональных названий работ в медицинской отрасли, таких как: врач-терапевт, фельдшер по медицине неотложных состояний, сестра медицинская по лечебной физкультуре, сестра медицинская по массажу и т.д.", - говорится в ответе на запрос.
В противоположность пропавшим медицинским профессиям появились новые: врач внутренней медицины, парамедик, физический терапевт, медицинский директор, врач-хирург пластический, экстренный медицинский техник и инструктор по оказанию первой помощи.
К слову, за последние годы в Украине появилось больше полусотни профессий.
Как сообщал УНН, что два года в мире исчезает полсотни профессий.