Що два роки у світі зникає півсотні професій

"За два роки в світі зникає близько 50 професій, які були раніше. Це дуже серйозна проблема на ринку праці", - зазначив чиновник.



За його словами, до Держслужби зайнятості звертаються, в тому числі, й представники зниклих наразі професій. Вони, як зазначив Ярошенко, можуть пройти перенавчання у 11 центрах профтехосвіти, у яких навчають за 88 спеціальностями й видають диплом державного зразка. За минулий рік, за даними керівника служби, таку перекваліфікацію пройшли 147 тис. осіб, 90% з яких працевлаштувались.



Нагадаємо, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2018 року склала 1,3% працездатного населення.



Безробітні в Україні за законом можуть отримувати допомогу від держави на суму від 610 грн для осіб без стажу роботи до 7700 грн для осіб із високою зарплатою і вислугою років.