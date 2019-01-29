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Що два роки у світі зникає півсотні професій

Що два роки у світі зникає півсотні професій

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Кожні два роки в світі зникає близько 50 професій, які існували раніше. Про це повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валері Ярошенко під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"За два роки в світі зникає близько 50 професій, які були раніше. Це дуже серйозна проблема на ринку праці", - зазначив чиновник.

За його словами, до Держслужби зайнятості звертаються, в тому числі, й представники зниклих наразі професій. Вони, як зазначив Ярошенко, можуть пройти перенавчання у 11 центрах профтехосвіти, у яких навчають за 88 спеціальностями й видають диплом державного зразка. За минулий рік, за даними керівника служби, таку перекваліфікацію пройшли 147 тис. осіб, 90% з яких працевлаштувались.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2018 року склала 1,3% працездатного населення.

Безробітні в Україні за законом можуть отримувати допомогу від держави на суму від 610 грн для осіб без стажу роботи до 7700 грн для осіб із високою зарплатою і вислугою років.

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