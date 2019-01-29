Каждые два года в мире исчезает полсотни профессий

"Каждые два года в мире исчезает около 50 профессий, которые были раньше. Это очень серьезная проблема на рынке труда", - отметил чиновник.



По его словам, в Госслужбу занятости обращаются, в том числе и представители пропавших пока профессий. Они, как отметил Ярошенко, могут пройти переобучение в 11 центрах профтехобразования, в которых обучают по 88 специальностям и выдают диплом государственного образца. За прошлый год, по данным руководителя службы, такую переквалификацию прошли 147 тыс. человек, 90% из которых трудоустроились.



Напомним, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2018 года составило 1,3% трудоспособного населения.



Безработные в Украине по закону могут получать помощь от государства на сумму от 610 грн для лиц без стажа работы до 7700 грн для лиц с высокой зарплатой и выслуге лет.