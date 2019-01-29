Безробітні в Україні можуть отримувати до 7700 грн допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Безробітні в Україні за законом можуть отримувати допомогу від держави на суму від 610 грн для осіб без стажу роботи до 7700 грн для осіб із високою зарплатою і вислугою років. Про це повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Якщо людина втратила роботу і немає засобів до існування, вона має право на виплату. На сьогодні така допомога найвища – це 7700 грн, і для тих, хто не мав ні дня стажу роботи – це 610 грн. Розрив доволі великий", - зазначив керівник Служби.
За його словами, розмір допомоги по безробіттю залежить від розміру зарплати до моменту звільнення і від стажу роботи.
При цьому він додав, що чисельність зайнятого населення в Україні за останній рік збільшилась на 185 тисяч, досягнувши показника 16 млн 400 працюючих, а рівень зайнятості зріс з 56,3% до 57,2%.
Відповідно, рівень безробіття в країні знизився з 9,4% до 8,6%. На обліку Служби зайнятості стоїть 340 тис. осіб, що на 45 тис. менше, ніж у 2017 році.
Нагадаємо, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2018 року склала 1,3% працездатного населення.