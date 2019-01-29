Безробітні в Україні можуть отримувати до 7700 грн допомоги

КИЇВ. 29 січня. УНН. Безробітні в Україні за законом можуть отримувати допомогу від держави на суму від 610 грн для осіб без стажу роботи до 7700 грн для осіб із високою зарплатою і вислугою років. Про це повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.