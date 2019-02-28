В Україні зникають медичні професії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Впродовж останніх років у медичній галузі зникла низка професій, зокрема, лікар-терапевт та сестра медична з лікувальної фізкультури. Про це УНН повідомили в Центральному апараті Державної служби зайнятості у відповідь на інформаційний запит.
“Останнім часом вилучено багато професійних назв робіт у медичній галузі, таких як: лікар-терапевт, фельдшер з медицини невідкладних станів, сестра медична з лікувальної фізкультури, сестра медична з масажу тощо”, - йдеться у відповіді на запит.
На противагу зниклим медичним професіям з’явились нові: лікар внутрішньої медицини, парамедик, фізичний терапевт, медичний директор, лікар-хірург пластичний, екстрений медичний технік та інструктор з надання першої допомоги.
До слова, за останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій.
Як повідомляв УНН, що два роки у світі зникає півсотні професій.