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В Украине исчезают кредитные союзы

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. По состоянию на 31 декабря 2017 года количество кредитных союзов в госреестре финансовых учреждений сократилось на 18,2%, или на 84 учреждения - до 378, в сравнении с аналогичной датой 2016 года. Об этом говорится в годовом отчете Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг, передает УНН.

В Украине исчезают кредитные союзы

Также сообщается, что за год Нацкомфинуслуг сократила количество внеплановых проверок деятельности кредитных союзов страны в 4 раза. В 2017 году регулятор осуществил 4 проверки, а годом ранее — 16.

По результатам проведения внеплановых проверок Нацкомфинуслуг аннулировал лицензии четырех кредитных союзов.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект о кредитных союзах (№ 6405).

Одним из инициаторов указанного документа выступает народный депутат от “РПЛ” Сергей Рыбалка. По словам экспертов рынка, предложенный “радикалом” проект противоречит действующему законодательству и может привести к плачевным последвиям.

По словам председателя наблюдательного совета Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих Ростислава Гайдаенко, законопроект Рыбалки может уничтожить 200 кредитных союзов.

“Как глава Всеукраинской ассоциации кредитных союзов, я убежден, что при принятии этого законопроекта из около 480 кредитных союзов, которые сегодня учитываются в реестре финансовых учреждений, возникает риск уничтожения около 200-300 финансовых учреждений. То есть, мы считаем, что изменения в законодательство принимать надо и покрывать гарантиями вклады в кредитных союзах в принципе тоже нужно, но точно не до того, как будет создана адекватная система поддержания ликвидности. Таким образом, принятием этого закона нарушается логическая последовательность”, — пояснил Гайдаенко.

Он также добавил, что глава финкомитета ВР Рыбалка, который продвигает законопроект №6405 просто не понимает, что делает, ведь через 4-5 лет возможны массовые банкротства и скандалы.

Документ №6405 раскритиковали и эксперты Главного экспертного управления ВР.

Согласно их выводам, в предложенном виде законопроект нельзя принимать в первом чтении, так как он нуждается в существенных доработках.

С критикой в адрес документа выступила и лидер партии “БЮТ” Юлия Тимошенко. По ее словам, предложенный законопроект имеет ряд коррупционных рисков.

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