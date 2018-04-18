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В Україні зникають кредитні спілки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станом на 31 грудня 2017 роки кількість кредитних спілок в держреєстрі фінансових установ скоротилася на 18,2%, або на 84 установи - до 378, порівняно з аналогічною датою 2016 року. Про це йдеться в річному звіті Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері ринку фінансових послуг, передає УНН.

В Україні зникають кредитні спілки

Також повідомляється, що за рік Нацкомфінпослуг скоротила кількість позапланових перевірок діяльності кредитних спілок країни в 4 рази. У 2017 році регулятор здійснив 4 перевірки, а роком раніше - 16.

За результатами проведення позапланових перевірок Нацкомфінпослуг анулювала ліцензії чотирьох кредитних спілок.

Нагадаємо, в Раді зареєстровано законопроект про кредитні спілки (№6405).

Одним з ініціаторів цього документа виступає народний депутат від "РПЛ" Сергій Рибалка. За словами експертів ринку, запропонований "радикалом" проект суперечить чинному законодавству і може призвести до плачевних наслідків.

За словами голови наглядової ради Всеукраїнської асоціації кредитних спілок військовослужбовців Ростислава Гайдаєнка, законопроект Рибалки може знищити 200 кредитних спілок.

"Як глава Всеукраїнської асоціації кредитних спілок я переконаний, що при прийнятті цього законопроекту з близько 480 кредитних спілок, які сьогодні враховуються в реєстрі фінансових установ, виникає ризик знищення близько 200-300 фінансових установ. Тобто ми вважаємо, що зміни в законодавство приймати треба і покривати гарантіями вклади в кредитних спілках в принципі теж потрібно, але точно не до того, як буде створена адекватна система підтримки ліквідності. Таким чином, прийняттям цього закону порушується логічна послідовність", - пояснив Гайдаєнко.

Він також додав, що глава фінкомітету ВР Рибалка, який просуває законопроект №6405 просто не розуміє, що робить, адже через 4-5 років можливі масові банкрутства і скандали.

Документ №6405 розкритикували і експерти Головного експертного управління ВР.

Відповідно до їхніх висновків, в запропонованому вигляді законопроект не можна приймати в першому читанні, оскільки він потребує суттєвих доопрацювань.

З критикою на адресу документа виступила і лідер партії "БЮТ" Юлія Тимошенко. За її словами, запропонований законопроект має низку корупційних ризиків.

Українські Національні Новини

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