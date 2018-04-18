В Україні зникають кредитні спілки

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станом на 31 грудня 2017 роки кількість кредитних спілок в держреєстрі фінансових установ скоротилася на 18,2%, або на 84 установи - до 378, порівняно з аналогічною датою 2016 року. Про це йдеться в річному звіті Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері ринку фінансових послуг, передає УНН.