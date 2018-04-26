В Украине уменьшилось количество атеистов

Вместе с уменьшением количества неверующих растет количество верующих украинцев - с 58% опрошенных в 2000 году до 72% в 2018 году.

Количество колеблющихся между верой и неверием в течение 2000-2010 годов снизилось почти вдвое - с 23% до 12% - и после 2010 года колебалось в диапазоне 8-15%.

Традиционно уровень религиозности выше у старшего поколения над младшим и у женщин по сравнению с мужчинами.

Кроме того, по-прежнему в региональном разрезе религиозность преобладает в западных областях, где себя считают религиозными 91% опрошенных, тогда как на юге страны этот показатель составляет 59%.

Центр Разумкова проводит мониторинг религиозности украинского общества с 2000 года. Последнее исследование было проведено с 23 по 28 марта 2018 года при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий среди 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Президент Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.