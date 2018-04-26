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В Україні зменшилася кількість атеїстів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Починаючи з 2000 року в Україні зменшився відсоток атеїстів – з 12% до 5%. Про це свідчать дослідження, проведені Центром Разумкова, пише УНН.

В Україні зменшилася кількість атеїстів

Разом зі зменшенням кількості невіруючих зростає кількість віруючих українців - з 58% опитаних у 2000 році до 72% у 2018 році.

Кількість тих, хто вагається між вірою і невір'ям, протягом 2000-2010 років знизилася майже вдвічі - з 23% до 12% - і після 2010 року коливалася в діапазоні 8-15%.

Традиційно рівень релігійності є вищим у старшого покоління над молодшим та у жінок порівняно з чоловіками.

Крім того, як і раніше у регіональному розрізі релігійність переважає в західних областях, де себе вважають релігійними 91% опитаних, тоді як на півдні країни цей показник становить 59%.

Центр Разумкова проводить моніторинг релігійності українського суспільства з 2000 року. Останнє дослідження було проведено з 23 по 28 березня 2018 року за підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій серед 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Президент Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Православній Церкві в України.

Українські Національні Новини

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