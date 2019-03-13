В Украине взлетели доллар и евро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Национальный банк Украины установил на четверг, 14 марта, курс доллара на уровне 26,70 грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, когда официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн / долл., доллар подорожал на 35 коп.
Евро вырос в цене на 46 коп. и составляет 30,18 грн.
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Как сообщал УНН, в Украине 6 марта обвалились доллар и евро.
6 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,76 грн/долл. Соответственно, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 28 коп.