В Україні обвалилися долар і євро
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Національний банк України встановив на четвер, 7 березня, курс долара на рівні 26,48 грн. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Відмітимо, що на 6 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,76 грн/дол. Відповідно, у порівнянні з попереднім днем долар подешевшав на 28 коп.
Євровалюта впала у ціні на 39 копійок і становить 29,93 грн.
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Як повідомляв УНН, за попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 01 березня 2019 року склали 20 220,3 млн дол. США (в еквіваленті). У лютому, попри сприятливу ситуацію на валютному ринку, вони зменшилися на 2,9% через значні обсяги погашень за державним боргом.