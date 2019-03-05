Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 2,9% - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 01 березня 2019 року склали 20 220,3 млн дол. США (в еквіваленті). У лютому, попри сприятливу ситуацію на валютному ринку, вони зменшилися на 2,9% через значні обсяги погашень за державним боргом. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
● По-перше, виконання зобов’язань України за державним боргом. Платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 1 285,4 млн дол. США (в еквіваленті).
Зокрема, 837,8 млн дол. США (в еквіваленті) було спрямовано на обслуговування та погашення за облігаціями внутрішньої і зовнішньої державної позики (771,2 млн дол. США) та іншими зобов’язаннями держави в іноземній валюті. Крім цього, Уряд та Національний банк сплатили за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом 447,6 млн дол. США (в еквіваленті).
Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті, які становили 302,7 млн дол. США.
● По-друге, сприятлива ситуація на валютному ринку. Чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 326,5 млн дол. США.
У лютому, як і у січні, пропозиція валюти була вищою за попит завдяки стабільним надходженням валютної виручки експортерів, чистому продажу населенням валюти банкам, а також вкладенням нерезидентів у гривневі державні цінні папери. У результаті Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 329,5 млн дол. США (з них 220,0 млн дол. США – у формі інтервенцій за вибором найкращої ціни), не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами. Водночас для згладжування курсових коливань упродовж місяця Національний банк продав лише 3,0 млн дол. США у форматі інтервенції за єдиним курсом.
● По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 56,7 млн дол. США (в еквіваленті).
Станом на 01 березня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.
Як повідомляв УНН, НБУ назвав пріоритети у подальших валютних послабленнях.