Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 2,9% - НБУ

КИЇВ. 5 березня. УНН. За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 01 березня 2019 року склали 20 220,3 млн дол. США (в еквіваленті). У лютому, попри сприятливу ситуацію на валютному ринку, вони зменшилися на 2,9% через значні обсяги погашень за державним боргом. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.