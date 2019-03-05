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Международные резервы Украины в феврале сократились на 2,9% - НБУ

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КИЕВ. 5 марта. УНН. По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 составили 20 220,3 млн долл. США (в эквиваленте). В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 2,9% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

● Во-первых, выполнение обязательств Украины по государственному долгу. Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 1 285,4 млн долл. США (в эквиваленте).

В частности, 837,8 млн долл. США (в эквиваленте) было направлено на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа (771,2 млн долл. США) и другими обязательствами государства в иностранной валюте. Кроме этого, Правительство и Национальный банк оплатили по обязательствам перед Международным валютным фондом 447,6 млн долл. США (в эквиваленте).

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, составили 302 700 000 долл. США.

● Во-вторых, благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долл. США.

В феврале, как и в январе, предложение валюты было выше спроса благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, чистой продаже населением валюты банкам, а также вложением нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги. В результате Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 329,5 млн долл. США (из них 220,0 млн долл. США - в форме интервенций по выбору лучшей цены), не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными факторами. В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Национальный банк продал всего 3,0 млн долл. США в формате интервенции по единому курсу.

● В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 56,7 млндолл. США (в эквиваленте).

По состоянию на 1 марта 2019 объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНН, НБУ назвал приоритеты в дальнейших валютных послаблениях .

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