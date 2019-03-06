В Украине обвалились доллар и евро
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Национальный банк Украины установил на четверг, 7 марта, курс доллара на уровне 26,48 грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
Отметим, что на 6 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,76 грн/долл. Соответственно, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 28 коп.
Евровалюта упала в цене на 39 копеек и составляет 29,93 грн.
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Как сообщал УНН, по предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составили 20 220 300 000 долл. США (в эквиваленте). В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 2,9% за значительных объемов погашений по государственному долгу.