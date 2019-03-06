В Украине обвалились доллар и евро

Отметим, что на 6 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,76 грн/долл. Соответственно, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 28 коп.



Евровалюта упала в цене на 39 копеек и составляет 29,93 грн.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минфин привлек в госбюджет более 5 млрд грн от размещений ОВГЗ



Как сообщал УНН, по предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составили 20 220 300 000 долл. США (в эквиваленте). В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 2,9% за значительных объемов погашений по государственному долгу.