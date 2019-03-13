В Україні злетіли долар та євро
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Національний банк України встановив на четвер, 14 березня, курс долара на рівні 26,70 грн. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
У порівнянні з попереднім робочим днем, коли офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/дол., долар подорожчав на 35 коп.
Євро виросло в ціні на 46 коп. і становить 30,18 грн.
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Як повідомляв УНН, в Україні 6 березня обвалилися долар і євро.
6 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,76 грн/дол. Відповідно, у порівнянні з попереднім днем долар подешевшав на 28 коп.