З початку року в Україні зміцнився курс гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Станом на 7 березня від початку року офіційний курс гривні зміцнився на 4,4% до 26,48 гривень за долар США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.
"Після незначного послаблення гривні на початку 2019 року ситуація на валютному ринку змінилася на протилежну: курс гривні під впливом ринкових факторів зміцнюється упродовж останніх тижнів. Від початку року станом на 7 березня офіційний курс гривні зміцнився на 4,4% до 26,48 гривень за долар США. Зокрема, лише з початку березня – на 1,4%", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, ця ситуація зумовлена, зокрема, сприятливою зовнішньою ціновою кон’юнктурою для товарів українського експорту, зокрема аграрної і металургійної продукції, і стабільними надходженнями експортної виручки. Також вплинуло наближення строків сплати річних податків до державного бюджету, що стимулює бізнес активніше продавати іноземну валюту, слабке зростання імпорту товарів і низькі обсяги репатріації дивідендів в інвалюті за кордон. Крім того, вплинув чистий продаж валюти населенням.
Водночас приплив іноземного капіталу в державні цінні папери, який спостерігався від середини січня, на сьогодні уповільнився і не відіграє значної ролі у зміцненні курсу гривні, зазначили у НБУ.
"Сприятлива ситуація на валютному ринку дає можливість Національному банку поповнювати міжнародні резерви без впливу на напрямок руху курсу гривні. Від початку року станом на 7 березня чиста купівля валюти Національним банком становить близько 700 млн дол США, із них більше 200 млн дол США – за перший тиждень березня", - додали у НБУ.
Нагадаємо, на думку експерта, до кінця березня українців очікують щоденні валютні коливання.