С начала года в Украине укрепился курс гривны

"После незначительного ослабления гривны в начале 2019 года ситуация на валютном рынке изменилась на противоположную: курс гривны под влиянием рыночных факторов укрепляется на протяжении последних недель. С начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 гривен за доллар США. В частности, только с начала марта - на 1,4%", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, эта ситуация обусловлена, в частности, благоприятной внешней ценовой конъюнктурой для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильными поступлениями экспортной выручки. Также повлияло приближение сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту, слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу. Кроме того, повлияла чистая продажа валюты населением.

В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался со середины января, на сегодня замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривны, отметили в НБУ.

"Благоприятная ситуация на валютном рынке дает возможность Национальному банку пополнять международные резервы без влияния на направление движения курса гривны. С начала года по состоянию на 7 марта чистая покупка валюты Национальным банком составляет около 700 млн долл США, из них более 200 млн долл США - за первую неделю марта", - добавили в НБУ.

Напомним, по мнению эксперта, до конца марта украинцев ожидают ежедневные валютные колебания.