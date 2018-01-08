В Украине вспоминают поэта Симоненко - он родился 83 года назад

Поэт родился 8 января 1935 в с. Биевцы на Полтавщине в крестьянской семье. В три года начал осваивать грамоту, в пять лет написал первое стихотворение. После окончания десятилетки, течение 1952-1957 гг. учился на факультете журналистики Киевского государственного университета.

Работал журналистом в редакции газет "Черкасская правда" и "Молодежь Черкасщины". В начале 60-х становится активным членом Клуба творческой молодежи и попадает под надзор КГБ. В 1962 появляется его первый сборник "Тишина и гром". В начале сентября 1963 лег в больницу с раком почек, и в ночь с 13 на 14 декабря 1963 он умер.

Добавим, что Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook сегодня написал, что "его (В. Симоненко - ред.) поэзия завораживает искренностью и проникает глубоко в душу".

"Память о великом поэте навсегда останется в наших сердцах", - написал глава государства.

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