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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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В Украине вспоминают поэта Симоненко - он родился 83 года назад

Киев • УНН

 • 16350 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Полтавской области, 8 января 1935 года, родился известный украинский поэт-"шестидесятник" Василий Симоненко, сообщает УНН.

В Украине вспоминают поэта Симоненко - он родился 83 года назад

Поэт родился 8 января 1935 в с. Биевцы на Полтавщине в крестьянской семье. В три года начал осваивать грамоту, в пять лет написал первое стихотворение. После окончания десятилетки, течение 1952-1957 гг. учился на факультете журналистики Киевского государственного университета.

Работал журналистом в редакции газет "Черкасская правда" и "Молодежь Черкасщины". В начале 60-х становится активным членом Клуба творческой молодежи и попадает под надзор КГБ. В 1962 появляется его первый сборник "Тишина и гром". В начале сентября 1963 лег в больницу с раком почек, и в ночь с 13 на 14 декабря 1963 он умер.

Добавим, что Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook сегодня написал, что "его (В. Симоненко - ред.) поэзия завораживает искренностью и проникает глубоко в душу".

"Память о великом поэте навсегда останется в наших сердцах", - написал глава государства.

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