В Україні згадують поета Симоненка - він народився 83 роки тому
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Полтавській області, 8 січня 1935 року, народився відомий український поет-"шестидесятник" Василь Симоненко, повідомляє УНН.
Поет народився 8 січня 1935 р. у с. Біївцях на Полтавщині в селянській родині. У три роки почав опановувати грамоту, у п’ять написав першого вірша. Після закінчення десятирічки у с. Тарандиці протягом 1952-1957 рр. навчався на факультеті журналістики Київського державного університету.
Працюва журналістом у редакції газет "Черкаська правда" та "Молодь Черкащини". На початку 60-х стає активним членом Клубу творчої молоді і потрапляє під нагляд КДБ. 1962 р. з’являється його перша збірка "Тиша і грім". На початку вересня 1963 р. ліг у лікарню із раком нирок, та у ніч з 13 на 14 грудня 1963 р. він помер.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в мережі Facebook сьогодні написав, що "його (В.Симоненка – ред.) поезія зачаровує щирістю та проникає глибоко в душу".
"Пам'ять про великого поета назавжди залишиться в наших серцях", - написав голова держави.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко визнав, що українці все ще не відчувають позитивних змін