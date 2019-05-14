В Украине сохраняется неустойчивое финансовое состояние - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине сохраняются определенные признаки неустойчивого финансового состояния. Об этом свидетельствует динамика индекса финансового стресса (ИФС) в опубликованном отчете Национального банка Украины (НБУ) о введении мер защиты, передает УНН.
Резкий рост ИФС связывают, в частности, с вооруженной агрессией Российской Федерации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Отмечается, что расчет ИФС для Украины Национальный банк осуществляет на основе анализа четырех сегментов финансового рынка: банковского, корпоративного, государственных ценных бумаг и валютного, для каждого из которых рассчитывает отдельный субиндекс.
"Оптимальным является нахождение индекса на как можно более низких уровнях без тенденции к росту. Как свидетельствует текущая динамика ИФС, сейчас он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов", - говорится в отчете.
В то же время, в НБУ отметили, что показатели отдельных субиндексов еще находятся "вдали от минимальных уровней".
По данным НБУ, снижение индекса продолжалось со второй половины 2015 года.
Он несколько вырос в результате национализации Приватбанка в конце 2016 года. Следующий ощутимый рост произошел во втором полугодии 2018 года, когда произошло сокращение объемов ликвидных активов у банков и волатильностью средств населения на банковских счетах.
"В 2019 году индекс демонстрирует нисходящую динамику, достигнув уровней, на которых была финансовая система Украины перед кризисом 2013-2015 годов", - говорится в отчете.
Напомним, в НБУ назвали новые риски для финансовой стабильности в Украине.