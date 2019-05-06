У НБУ назвали нові ризики для фінансової стабільності в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Комітет з монетарної політики Національного банку виокремив два ризики для фінансової стабільності в Україні, зокрема, нещодавні позови та судові рішення, що стосуються ПриватБанку. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені НБУ підсумки дискусії членів КМП щодо рівня облікової ставки 24 квітня.
"Наразі члени КМП відзначили появу нових істотних ризиків. Нещодавні позови та судові рішення, які можуть дискредитувати заходи щодо забезпечення стабільності, прозорості та ефективності банківської системи, створюють загрози фінансовій стабільності загалом", - вказали у НБУ.
Крім того, у НБУ відзначили, що "в умовах політичної невизначеності актуальним залишається також ризик для збереження незалежності Національного банку, яка є фундаментом для посилення довіри бізнесу та населення до рішень з монетарної політики і банківського нагляду".
"Зазначені ризики в разі їх реалізації можуть мати масштабні наслідки, оскільки загрожують припиненням підтримки з боку міжнародних партнерів та ускладненням доступу до фінансових ресурсів на тлі пікових виплат за державним боргом", - зауважили у Нацбанку.
Раніше у Раді НБУ заявляли, що не бачать істотних ризиків для економіки через ПриватБанк.
Нагадаємо, 18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.