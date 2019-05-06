В НБУ назвали новые риски для финансовой стабильности в Украине

"На данный момент члены КМП отметили появление новых существенных рисков. Последние иски и судебные решения, которые могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы, создают угрозы финансовой стабильности в целом", - указали в НБУ.

Кроме того, в НБУ отметили, что "в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости Национального банка, которая является фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковскому надзору".

"Указанные риски в случае их реализации могут иметь масштабные последствия, поскольку угрожают прекращением поддержки со стороны международных партнеров и усложнением доступа к финансовым ресурсам на фоне пиковых выплат по государственному долгу", - отметили в Нацбанке.

Ранее в Совете НБУ заявляли, что не видят существенных рисков для экономики из-за ПриватБанка.

Напомним, 18 апреля суд признал незаконной национализацию ПриватБанка.