В НБУ назвали новые риски для финансовой стабильности в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Комитет по монетарной политике Национального банка выделил два риска для финансовой стабильности в Украине, в частности, недавние иски и судебные решения, касающиеся ПриватБанка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные НБУ итоги дискуссии членов КМП по уровню учетной ставки 24 апреля.
"На данный момент члены КМП отметили появление новых существенных рисков. Последние иски и судебные решения, которые могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы, создают угрозы финансовой стабильности в целом", - указали в НБУ.
Кроме того, в НБУ отметили, что "в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости Национального банка, которая является фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковскому надзору".
"Указанные риски в случае их реализации могут иметь масштабные последствия, поскольку угрожают прекращением поддержки со стороны международных партнеров и усложнением доступа к финансовым ресурсам на фоне пиковых выплат по государственному долгу", - отметили в Нацбанке.
Ранее в Совете НБУ заявляли, что не видят существенных рисков для экономики из-за ПриватБанка.
Напомним, 18 апреля суд признал незаконной национализацию ПриватБанка.