В Україні зберігається нестійкий фінансовий стан - НБУ

Різке зростання ІФС пов’язують, зокрема, зі збройною агресією Російської Федерації в Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року.

Зазначається, що розрахунок ІФС для України Національний банк здійснює на основі аналізу чотирьох сегментів фінансового ринку: банківського, корпоративного, державних цінних паперів та валютного, для кожного з яких розраховує окремий субіндекс.

"Оптимальним є знаходження індексу на якомога нижчих рівнях без тенденції до зростання. Як свідчить поточна динаміка ІФС, нині він наблизився до значень, що були зафіксовані після кризи 2008–2009 років", – йдеться у звіті.

Водночас, в НБУ зазначили, що показники окремих субіндексів ще знаходяться "далеко від мінімальних рівнів".

За даними НБУ, зниження індексу тривало з другої половини 2015 року.

Він дещо зріс у результаті націоналізації Приватбанку наприкінці 2016 року. Наступне відчутне зростання відбулося в другому півріччі 2018 року, коли відбулося скорочення обсягів ліквідних активів у банків та волатильністю коштів населення на банківських рахунках.

"У 2019 індекс демонструє низхідну динаміку, досягнувши рівнів, на яких була фінансова система України перед кризою 2013-2015 років", - сказано у звіті.

Нагадаємо, у НБУ назвали нові ризики для фінансової стабільності в Україні.