В Украине задержали грузина, который находится в международном розыске

На Львовщине 29 ноября сотрудниками пограничного отдела "Рава-Русская" в порядке ст. 582 был задержан гражданин Грузии 1967 года, который находится в международном розыске с целью экстрадиции в Грузию.

Мужчину обвиняют в мошенничестве.

В Грузии подтвердили задержание 6 человек из Украины.



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Также, в МВД Грузии добавили, что задержанные прибыли в Грузию еще 27 ноября, сейчас идет расследование конкретных целей и задач их визита в страну.

Напомним, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.



Ранее сообщалось Тбилиси в отеле "Альянс" задержаны пять человек с паспортами Украины. По информации грузинских СМИ, среди задержанных в Грузии есть украинский доброволец.



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