В Грузії підтвердили затримання 6 осіб з України

За інформацією відомства, всіх осіб затримали в ході спецоперації в двох готельних комплексах.



"Затримані громадяни України й громадянин Грузії. В їх готельних номерах були виявлені вогнепальні пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну вогнепальну рушницю і різноманітні боєприпаси. Почалося розслідування відповідно до Кримінального кодексу Грузії, статті 236 – незаконна купівля і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин", - йдеться в повідомленні.



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Також, В МВС Грузії додали, що затримані прибули в Грузію ще 27 листопада, наразі триває розслідування конкретних цілей і задач їхнього візиту в країну.

Нагадаємо, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.



Раніше повідомлялося Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України. За інформацією грузинських ЗМІ, серед затриманих в Грузії є український доброволець.



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