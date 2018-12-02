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В Грузії підтвердили затримання 6 осіб з України

В Грузії підтвердили затримання 6 осіб з України

Київ • УНН

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Київ. 2 грудня. УНН. В Грузії затримали 6 осіб з України й одного громадянина Грузії. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни, передає УНН.

За інформацією відомства, всіх осіб затримали в ході спецоперації в двох готельних комплексах.

"Затримані громадяни України й громадянин Грузії. В їх готельних номерах були виявлені вогнепальні пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну вогнепальну рушницю і різноманітні боєприпаси. Почалося розслідування відповідно до Кримінального кодексу Грузії, статті 236 – незаконна купівля і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин", - йдеться в повідомленні.

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Також, В МВС Грузії додали, що затримані прибули в Грузію ще 27 листопада, наразі триває розслідування конкретних цілей і задач їхнього візиту в країну.

Нагадаємо, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв. 

Раніше повідомлялося Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України. За інформацією грузинських ЗМІ, серед затриманих в Грузії є український доброволець.

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