В Грузии подтвердили задержание 6 человек из Украины
Киев • УНН
Киев. 2 декабря. УНН. В Грузии задержали 6 человек из Украины и одного гражданина Грузии. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны, передает УНН.
По информации ведомства, всех лиц задержали в ходе спецоперации в двух гостиничных комплексах.
"Задержанные граждане Украины и гражданин Грузии. В их гостиничных номерах были обнаружены огнестрельные пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое огнестрельное ружье и различные боеприпасы. Началось расследование соответствии с Уголовным кодексом Грузии, статьи 236 - незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
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Также, в МВД Грузии добавили, что задержанные прибыли в Грузию еще 27 ноября, сейчас идет расследование конкретных целей и задач их визита в страну.
Напомним, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лиц с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Ранее сообщалось Тбилиси в отеле "Альянс" задержаны пять человек с паспортами Украины. По информации грузинских СМИ, среди задержанных в Грузии является украинский доброволец.
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