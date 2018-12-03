В Україні затримали грузина, який знаходиться в міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Львівщині було затримана громадянина Грузії, який знаходиться в міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На Львівщині 29 листопада співробітниками прикордонного відділу "Рава-Руська" в порядку ст. 582 було затримано громадянина Грузії 1967 року народження, який перебуває у міжнародному розшуку з метою екстрадиції до Грузії.
Чоловіка звинувачують у шахрайстві.
В Грузії підтвердили затримання 6 осіб з України.
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Також, В МВС Грузії додали, що затримані прибули в Грузію ще 27 листопада, наразі триває розслідування конкретних цілей і задач їхнього візиту в країну.
Нагадаємо, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.
Раніше повідомлялося Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України. За інформацією грузинських ЗМІ, серед затриманих в Грузії є український доброволець.
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