В Украине зарегистрировано 425 проектов международной технической помощи

"В целом, по состоянию на июнь, Минэкономразвития зарегистрировало 425 действующих проектов международной технической помощи общей сметой 5,7 млрд долларов в состоянии реализации", - отметил Кубив.

Среди стран, реализующих эти проекты, Кубив назвал США - 93 проекта, ЕС - 171 проект, Германию - 33 проекта, Канаду - 12, Швейцарию - 10.

Напомним, Япония выделила около 50 млн долларов помощи людям на востоке Украины.