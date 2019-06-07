В Украине зарегистрировано 425 проектов международной технической помощи

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24053 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45065 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 62771 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116827 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110086 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136757 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144388 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130115 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131299 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
В Украине зарегистрировано 425 проектов международной технической помощи

В Украине зарегистрировано 425 проектов международной технической помощи

Киев  •  УНН

 • 12709 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. По состоянию на июнь в Украине зарегистрировано 425 проектов международной технической помощи. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубив во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"В целом, по состоянию на июнь, Минэкономразвития зарегистрировало 425 действующих проектов международной технической помощи общей сметой 5,7 млрд долларов в состоянии реализации", - отметил Кубив.

Среди стран, реализующих эти проекты, Кубив назвал США - 93 проекта, ЕС - 171 проект, Германию - 33 проекта, Канаду - 12, Швейцарию - 10.

Напомним, Япония выделила около 50 млн долларов помощи людям на востоке Украины.

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