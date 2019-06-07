В Україні зареєстровано 425 проектів міжнародної технічної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Станом на червень в Україні зареєстровано 425 проектів міжнародної технічної допомоги. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів під час Години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"Загалом, станом на червень, Мінекономрозвитку зареєструвало 425 діючих проектів міжнародної технічної допомоги загальним кошторисом 5,7 млрд доларів у стані реалізації", - зазначив Кубів.
Серед країн, які реалізовують ці проекти, Кубів назвав США – 93 проекти, ЄС – 171 проект, Німеччину – 33 проекти, Канаду – 12, Швейцарію – 10.
Нагадаємо, Японія виділила близько 50 млн доларів допомоги людям на сході України.