В Украине хотят избавиться от радиоточек в квартирах

"Живем в 21 веке, а такое требование до сих пор является обязательным и прописано в действующих нормах по проектированию жилых домов. Конечно, сейчас, в современном мире, это нецелесообразно и неактуально делать в каждой квартире. И к тому же это лишние расходы на оплату коммунальных услуг", - написал Парцхаладзе.

По его словам, в Министерстве предлагают отменить обязательное обустройство этих радиоточек в каждой квартире, но оставить проектирование таких установок по одной на дом, чтобы в случае экстренных и других чрезвычайных ситуаций дежурный или консьерж дома мог оперативно получить информацию и сообщить жителям.

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Парцхаладзе добавил, что сегодня для получения и передачи информации в случае возможных экстренных и других чрезвычайных ситуаций обычно используется мобильная связь. Но в случаях, когда такая связь заглушается или блокируется, радиоточки являются альтернативой.

Строительные нормы и правила (СНиП) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

Как сообщал УНН, в Украине предлагают разрешить свободную планировку квартир.