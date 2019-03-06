В Україні хочуть позбутись радіоточок у квартирах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України запропонували вилучити застарілу радянську норму щодо необхідності обов’язково проектувати радіоточки у кожній квартирі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН.
"Живемо у 21 столітті, а така вимога досі є обов’язковою і прописана в чинних нормах щодо проектування житлових будинків. Звичайно, що зараз, у сучасному світі, це недоцільно та не актуально робити у кожній квартирі. І до того ж це зайві витрати на оплату комунальних послуг", - написав Парцхаладзе.
За його словами, у Міністерстві пропонують відмінити обов’язкове влаштування цих радіоточок у кожній квартирі, але залишити проектування таких установок по одній на будинок, щоб у разі екстрених та інших надзвичайних ситуацій черговий або конс’єрж будинку міг оперативно отримати інформацію та сповістити жителів.
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Парцхаладзе додав, що сьогодні для отримання та передачі інформації у разі можливих екстрених та інших надзвичайних ситуацій зазвичай використовується мобільний зв’язок. Але у випадках, коли такий зв’язок заглушується або блокується, радіоточки є альтернативою.
Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.
Як повідомляв УНН, в Україні пропонують дозволити вільне планування квартир.