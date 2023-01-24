В Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19 "Кракен"

Детали

По данным Минздрава, случай заражения новым штаммом COVID-19 был зафиксирован в Сумской области у человека, который не прошел курс вакцинации против коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые бы могли делать его более опасным, чем другие субварианты. Тем не менее, по сравнению с предыдущими штаммами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызывать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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Напомним

17 января стало известно, что в Молдове подтвердили первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 “Кракен” (XBB.1.5).