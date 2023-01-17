“Кракен”: у Молдові підтверджено перші випадки зараження новим штамом COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Молдові підтвердили перші випадки зараження новим штамом COVID-19 “Кракен” (XBB.1.5). Про це повідомляють ЗМІ Молдови з посиланням на Національне агентство громадського здоров'я Молдови, передає УНН.
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Як повідомили ЗМІ, новий вид коронавірусу виявили у двох чоловіків із Кишинева та у жінки з Дубоссар.
Представники Національного агентства громадського здоров'я рекомендували громадянам частіше мити руки, уникати місць великого скупчення людей, носити маски в громадському транспорті та закритих громадських місцях, робити щеплення від коронавірусу, а за перших симптомів хвороби негайно звернутися до лікаря.
Нагадаємо
Міністерство охорони здоров'я України повідомило про поширення нового штаму коронавірусної інфекції та його особливості.
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